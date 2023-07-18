Створення певних умов для просування Сил оборони на півдні України потребує часу - Маляр

Тривають наступальні дії на бердянському та мелітопольському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм-каналі у вівторок.

"На напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне наші оборонці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомила вона, зазначивши, що ініціатива - на боці українських захисників.

Маляр зазначила, що ворог докладає чималих зусиль для того, щоб зупинити просування українських воїнів.

"Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатись у надзвичайно складній обстановці. Крім того необхідно створити певні умови для подальшого просування. А це потребує часу. Згадайте звільнення Херсона - це теж був не один день", - написала заступниця глави Міноборони.