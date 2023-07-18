Події

20:56 18.07.2023

Створення певних умов для просування Сил оборони на півдні України потребує часу - Маляр

1 хв читати
Створення певних умов для просування Сил оборони на півдні України потребує часу - Маляр

Тривають наступальні дії на бердянському та мелітопольському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм-каналі у вівторок.

"На напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне наші оборонці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомила вона, зазначивши, що ініціатива - на боці українських захисників.

Маляр зазначила, що ворог докладає чималих зусиль для того, щоб зупинити просування українських воїнів.

"Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатись у надзвичайно складній обстановці. Крім того необхідно створити певні умови для подальшого просування. А це потребує часу. Згадайте звільнення Херсона - це теж був не один день", - написала заступниця глави Міноборони.

Теги: #фронт #ситуація #південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 18.07.2023
На куп'янському напрямку бої тривають, але ініціатива на боці захисників України

На куп'янському напрямку бої тривають, але ініціатива на боці захисників України

19:08 18.07.2023
Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті

08:38 18.07.2023
Українські війська мають успіх у контрнаступі на двох напрямках на півдні

Українські війська мають успіх у контрнаступі на двох напрямках на півдні

08:06 18.07.2023
За ніч в Одеській області було знищено 21 ударний БПЛА

За ніч в Одеській області було знищено 21 ударний БПЛА

07:46 15.07.2023
На таврійському напрямку втрати ворога вбитими і пораненими склали понад роту

На таврійському напрямку втрати ворога вбитими і пораненими склали понад роту

23:55 14.07.2023
На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

07:26 14.07.2023
У російської армії недостатньо резервів для ротації передових частин, їхня оборона слабшає

У російської армії недостатньо резервів для ротації передових частин, їхня оборона слабшає

23:32 13.07.2023
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках - Маляр

ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках - Маляр

08:58 13.07.2023
Українські воїни стримують наступ РФ на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Українські воїни стримують наступ РФ на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

21:43 12.07.2023
ЗС України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах

ЗС України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Це колонізаторська війна - Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам

ОСТАННЄ

ЗС України мають успіх на південному напрямку

Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

ПРООН допоможе Україні зі страхуванням військових ризиків і розмінуванням

Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні

Зеленський і Танака обговорили пріоритетні напрями діяльності агентства JICA в Україні

Жовква провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні

Глава Пентагону обіцяє продовжувати відправляти Україні БМП, бронемашини, артилерію

Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

Братислава передасть Києву 25 автобусів і допоможе з реабілітаційним центром для військових - мер

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА