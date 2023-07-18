Жовква провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із главою представництва НАТО в Україні Карен Мактір, повідомляє пресслужба президента.
Сторони обговорили основні результати Вільнюського саміту НАТО в контексті інтересів України та скоординували подальші кроки з метою реалізації відповідних рішень, ухвалених у Вільнюсі.
Заступник керівника Офісу президента наголосив на необхідності забезпечення активної роботи нової Ради Україна - НАТО після її першого засідання, яке відбулося на найвищому рівні в рамках саміту Альянсу.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо модальностей адаптованої Річної національної програми.
Ігор Жовква наголосив, що українська сторона налаштована на інтенсивну співпрацю з НАТО і готова робити все необхідне для досягнення до наступного саміту НАТО у Вашингтоні максимального прогресу в просуванні нашої країни на шляху до членства в Альянсі.