Жовква провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із главою представництва НАТО в Україні Карен Мактір, повідомляє пресслужба президента.

Сторони обговорили основні результати Вільнюського саміту НАТО в контексті інтересів України та скоординували подальші кроки з метою реалізації відповідних рішень, ухвалених у Вільнюсі.

Заступник керівника Офісу президента наголосив на необхідності забезпечення активної роботи нової Ради Україна - НАТО після її першого засідання, яке відбулося на найвищому рівні в рамках саміту Альянсу.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо модальностей адаптованої Річної національної програми.

Ігор Жовква наголосив, що українська сторона налаштована на інтенсивну співпрацю з НАТО і готова робити все необхідне для досягнення до наступного саміту НАТО у Вашингтоні максимального прогресу в просуванні нашої країни на шляху до членства в Альянсі.