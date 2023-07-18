Події

19:50 18.07.2023

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

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Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

В Україну з візитом прибудуть лідери ще кількох країн Африканського Союзу, розповів в інтерв'ю африканським журналістам президент України Володимир Зеленський.

"Я радий тому, що делегація (африканська - ІФ-У) була тут. Чесно кажучи, я вважаю, що ми могли б розширити такі зустрічі. І я очікував, що може більше до нас приїхати держав. І справді планують. І ми очікуємо приїзду ще деяких держав, ще деяких лідерів. Вони будуть в Україні", - заявив президент.

За його словами, "важливим є спілкування з цими лідерами, щоб ми дивилися одне одному в очі, тому що їм важливо побачити на власні очі, що тут відбувається, і наслідки війни. Послухати, почути. Не телефоном, не через медіа, не через Лаврова".

"Коли африканські лідери отримують через МЗС РФ інформацію про Україну - це неправильно. В нас немає ніякого посередництва, в нас немає ніякого діалогу з РФ. Ми у війні з ними. Я хотів би, щоб ви (африканці - ІФ-У) сприймали інформацію про Україну через себе, через своїх журналістів", - сказав він.

Глава держави також зазначив, що хотів би мати можливість провести зустрічі з усіма лідерами держав Африканського Союзу, і в рамках нещодавнього візиту африканської делегації до Києва пропонував провести таку велику зустріч на території будь-якої з країн Африки.

"У нашому колі (в рамках попередньої зустрічі з делегацією з Африки - ІФ-У) сиділи кілька президентів. І ми спілкувалися про різні речі, про наслідки цієї війни, про причини... Нам бракувало часу. Ми спілкувалися дві з половиною чи три години. І це і так було чимало, але нам не вистачило часу й контактів", - розповів Зеленський.

"І я вважаю, і я на цьому дуже наполягав, дуже хотів, щоб я мав можливість зустрітися з усіма лідерами. Чому ми пропонували, щоб це була моя зустріч на території будь-якої держави африканського континенту, куди можуть приїхати лідери? Тому що важливо, щоб суспільство ваших держав бачило нас, слухало нас, могло запитати, могло отримати відповідь. Не через будь-які засоби масової інформації, а так, безпосередньо. І потім знайшли в собі сили та сміливість приїхати в Україну і побачити, що тут відбувається. Зробити висновки. Це дуже важливо", - додав він.

Під час спілкування з журналістами президент також наголосив, що український народ заслуговує на довіру у відносинах із народами африканських держав.

"І я дуже хотів би посилити наші відносини, але для цього потрібно, щоб обидві сторони були готові до них", - резюмував Зеленський.

Теги: #президент #африка #контакт

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