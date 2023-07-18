Це колонізаторська війна - Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам

Президент України Володимир Зеленський назвав війну Росії проти України колонізаторською.

"Це ж колонізаторська війна Росії проти України. Вона нічим не відрізняється. Ті самі правила, просто інша зброя, а ставлення до людей таке саме", - сказав він в інтерв'ю африканським журналістам, опублікованому у вівторок.

"Є один клас людей, і вони називають його Росією. Є одна нація, вони називають її Російською Федерацією. Решта - це люди, які повинні працювати на них, люди, які начебто живуть не на своїй землі, а на їхній землі", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "ми для них - іншого кольору. Ми інші. Вони нас не сприймають, ні за рівних, ні за будь-кого... Ось це їхнє ставлення".