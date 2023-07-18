ЗСУ стримують окупантів на сході України та продовжують контрнаступ на півдні, за добу відбулося 18 бойових зіткнень

Російські окупанти й далі зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України.

"Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 18 бойових зіткнень", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, розповіли в Генштабі.

"На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону... На бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області... На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області", - йдеться в повідомленні.

На шахтарському напрямку в районах Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області противник здійснив невдалі спроби відновити втрачене положення.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.