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19:29 18.07.2023

"Інтерпайп" спростовує неправдиву інформацію в низці ЗМІ про нібито співпрацю з РФ

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"Інтерпайп" спростовує неправдиву інформацію в низці ЗМІ про нібито співпрацю з РФ

Українська промислова компанія "Інтерпайп" спростовує неправдиву інформацію, поширену в низці ЗМІ, про нібито співпрацю з РФ.

"Інтерпайп" за жодних умов і в жодному форматі не працює на ринку Росії. Серія публікацій в заангажованих і недобросовісних ЗМІ на цю тему недостовірна та ініційована нечесними конкурентами з метою завдання шкоди діловій репутації компанії, як провідного національного виробника сталевих труб і залізничної продукції", - наголошується в заяві компанії.

Там також наголосили, що патріотична позиція "Інтерпайпу" завжди була подразником для Росії. "Ще 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на продукцію компанії та внесла її керівництво до санкційних списків", - заявили в компанії.

Також зазначається, що "Інтерпайп" із початком повномасштабної агресії Російської Федерації допомагає утримувати економічну стабільність країни.

"Наші заводи, особливо в Нікополі, працюють в умовах постійних артилерійських обстрілів з боку рашистів. Компанія стабільно виплачує заробітну плату всім співробітникам. "Інтерпайп" надає системну допомогу Збройним Силам України, медикам і цивільному населенню. Наразі близько 1 тис. наших працівників служить у лавах ЗСУ та Територіальної Оборони", - констатується в заяві.

І уточнюється, що наразі продукція компанії експортується на світові ринки Євросоюзу, США, країн Близького Сходу. Компанія є постачальником продукції світовим лідерам нафтогазової галузі та машинобудування: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn тощо. "Інтерпайп" є багаторічним надійним партнером у нафтогазовій галузі України, резюмується в пресрелізі.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукцію компанії поставляють у понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2022 році "Інтерпайп" реалізував 384 тис. тонн трубної продукції та 87 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В "Інтерпайпі" працюють 10 тис. співробітників. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,8 млрд грн.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

 

 

 

Теги: #рф #інтерпайп #спростування

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