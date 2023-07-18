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19:21 18.07.2023

Україна отримала касетні боєприпаси після дев'яти років ведення Росією війни забороненою зброєю

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Україна отримала касетні боєприпаси після дев'яти років ведення Росією війни забороненою зброєю

Україна отримала кластерні (касетні - ІФ-У) боєприпаси після 9 років ведення війни проти неї Росією забороненою зброєю, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам, опублікованому у вівторок.

"Ми отримали кластерні боєприпаси у 2023 році, через дев'ять років ведення бойових дій проти України Російською Федерацією, різною зброєю, забороненою зброєю, включно з кластерними боєприпасами", - сказав він.

За словами президента, "дев'ять років тому Україна почала говорити, що нам потрібна допомога. Перше було прохання світу - тиснути на Росію і заборонити використання кластерних боєприпасів проти нашого населення. Минуло дев'ять років. Вони як використовували, так і використовуються".

"Нам дали кластерні боєприпаси... Де докази того, що Україна використовувала кластерні боєприпаси по території Росії? Немає таких доказів. Цього немає", - наголосив він.

"Так, на полі бою, тепер проти ворога, на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо", - заявив Зеленський.

 

Теги: #касетні_боєприпаси #зеленський

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