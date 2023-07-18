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19:13 18.07.2023

USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства

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USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства

Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Павер засудила рішення Росії призупинити участь у "зерновій ініціативі" й оголосила про виділення $250 млн на підтримку сільського господарства України, яке постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомили в USAID.

"Сполучені Штати надають цю допомогу через свою Ініціативу стійкості сільського господарства - Україна (AGRI-Ukraine). Загалом уряд США вже спрямував на ініціативу $350 млн. Агентство планує залучити приватний сектор, інших донорів і фонди, щоб зібрати ще $250 млн", - процитувала пресслужба USAID виступ Павер під час відвідування Одеського порту у вівторок.

Додаткові кошти буде спрямовано на розширення критично важливої сільськогосподарської інфраструктури, зокрема, йдеться про системи зрошення, зернові елеватори, перевантажувальні потужності, а також портову та прикордонну інфраструктуру.

Крім того, USAID розширить підтримку малих і середніх сільськогосподарських бізнесів, щоб вони мали доступ до фінансування та ресурсів для планування посіву та збору врожаю на 2023 рік.

Агентство зазначило, що російське повномасштабне вторгнення завдало сільськогосподарському сектору України прямих збитків на суму понад $6,6 млрд.

"AGRI-Ukraine продовжить допомагати фермерам України виробляти, зберігати й експортувати сільськогосподарську продукцію і зерно", - запевнили в USAID.

Ініціативу AGRI-Ukraine було започатковано в липні 2022 року, вона підтримує понад 30% зареєстрованих фермерів України. Так, США надають насіння, добрива, сільськогосподарські та фінансові послуги й забезпечують зберігання.

Завдяки підтримці USAID фермери змогли зберігати більше ніж 843 тис. тонн зерна, а понад 600 фермерів отримали майже $49,8 млн.

Міжнародні компанії, такі як Bayer, Grain Alliance, Kernel і Nibulon, інвестують кошти в програми з підтримки сільськогосподарської сфери України. До AGRI-Ukraine також долучився Світовий банк, який фінансує реформи в цьому секторі.

 

Теги: #usaid #підтримка

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