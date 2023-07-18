Події

18:37 18.07.2023

Бійці "Альфи" за тиждень знищили 40 окупантів, шість РЕБ і понад 70 одиниць їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Бійці "Альфи" за тиждень знищили 40 окупантів, шість РЕБ і понад 70 одиниць їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували за минулий тиждень 40 російських окупантів, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у вівторок.

Також спецпризначенці знищили чотири танки, п'ять артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню противника, одну систему протиповітряної оборони, п'ять броньовиків, 14 автомобілів і шість засобів радіоелектронної боротьби ворога.

Також було знищено чотири вогневі позиції з протитанковим і важким піхотним озброєнням та 16 фортифікаційних споруд, два склади з боєприпасами та один - із паливно-мастильними матеріалами російських окупантів.

 

Теги: #альфа #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 18.07.2023
Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

19:29 18.07.2023
ЗСУ стримують окупантів на сході України та продовжують контрнаступ на півдні, за добу відбулося 18 бойових зіткнень

ЗСУ стримують окупантів на сході України та продовжують контрнаступ на півдні, за добу відбулося 18 бойових зіткнень

08:11 18.07.2023
Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів

07:15 18.07.2023
Окупанти завдали понад 40 авіаударів і близько 60 обстрілів із РСЗВ по Україні за добу

Окупанти завдали понад 40 авіаударів і близько 60 обстрілів із РСЗВ по Україні за добу

07:01 18.07.2023
Сили оборони завдали 11 авіаударів по зосередженню сил окупантів

Сили оборони завдали 11 авіаударів по зосередженню сил окупантів

19:14 17.07.2023
Окупанти завдали 5 ракетних і 34 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 5 ракетних і 34 авіаудари по Україні за добу

19:08 17.07.2023
ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

08:19 17.07.2023
Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

07:12 17.07.2023
Окупанти завдали 11 ракетних і 49 авіаційних ударів за добу

Окупанти завдали 11 ракетних і 49 авіаційних ударів за добу

07:09 17.07.2023
Сили оборони за добу вразили 20 артилерійських систем на вогневих позиціях

Сили оборони за добу вразили 20 артилерійських систем на вогневих позиціях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

Це колонізаторська війна - Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам

Україна отримала касетні боєприпаси після дев'яти років ведення Росією війни забороненою зброєю

У Всесвітній метеорологічній організації прогнозують 40-градусну спеку в багатьох частинах світу протягом кількох днів

ОСТАННЄ

Братислава передасть Києву 25 автобусів і допоможе з реабілітаційним центром для військових - мер

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

Це колонізаторська війна - Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам

На куп'янському напрямку бої тривають, але ініціатива на боці захисників України

"Інтерпайп" спростовує неправдиву інформацію в низці ЗМІ про нібито співпрацю з РФ

Україна отримала касетні боєприпаси після дев'яти років ведення Росією війни забороненою зброєю

Зеленський підписав закон про демобілізацію родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

USAID виділить Україні $250 млн для підтримки сільського господарства

У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА