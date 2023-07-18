Бійці "Альфи" за тиждень знищили 40 окупантів, шість РЕБ і понад 70 одиниць їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували за минулий тиждень 40 російських окупантів, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у вівторок.

Також спецпризначенці знищили чотири танки, п'ять артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню противника, одну систему протиповітряної оборони, п'ять броньовиків, 14 автомобілів і шість засобів радіоелектронної боротьби ворога.

Також було знищено чотири вогневі позиції з протитанковим і важким піхотним озброєнням та 16 фортифікаційних споруд, два склади з боєприпасами та один - із паливно-мастильними матеріалами російських окупантів.