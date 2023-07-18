Сирський про контрнаступ: Ми хотіли б отримати швидкі результати, але це практично неможливо

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що просування українських сил відбувається не так швидко, як хотілося б, оскільки росіяни міцно окопалися і замінували територію.

"Ми хотіли б отримати швидкі результати, але це практично неможливо", - сказав Сирський в інтерв'ю ВВС.

За його словами, Росія міцно окопалася, побудувала оборонні споруди і замінувала територію.

"Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", - зазначив він.

На думку Сирського, в України є одна очевидна перевага.

"Єдність військового керівництва і довіра солдатів один до одного - сильна сторона нашої армії", - сказав він.