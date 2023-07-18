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14:53 18.07.2023

ТЧХУ отримало модульні лави для укриттів від БФ LITUA і ТПП Латвії

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ТЧХУ отримало модульні лави для укриттів від БФ LITUA і ТПП Латвії

Благодійний фонд LITUA і торгово-промислова палата Латвії Latvijas Finieris передали Українському Червоному Хресту і Київському метрополітену модульні ліжка (лави) для укриттів.

"У нас є лист від Червоного Хреста України на виготовлення 1000 штук (перша партія). Зроблено 100, із яких 20 уже доставлено до Києва, а 80 чекають на відправлення з Вільнюса", - повідомив представник ТПП Латвії в Україні В'ячеслав Редько на брифінгу у вівторок у Києві.

Як зазначив генеральний директор JSC Likmere, Latvijas Finieris Group Міндаугас Касмаускіс, модульні ліжка виготовляють із березової фанери, завдяки чому вони легкі та міцні.

Представник фонду LITUA kartu, директор компанії DUV Витас Люджус (Вільнюс) розповів, що близько тисячі модульних виробів уже передано "в багато точок" України, зокрема й у райони бойових дій.

За словами начальника служби руху Київського метрополітену Сергія Ткачука, мешканці та гості української столиці вже змогли оцінити модульні лавки, що роблять їх перебування під час тривог на станціях підземки комфортнішим.

Як зазначив, координатор з підтримки оперативної діяльності та реагування Українського Червоного Хреста Андрій Познякевич, модульні вироби передадуть у Херсонську область для облаштування укриттів.

Теги: #укриття #латвія #тчху

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