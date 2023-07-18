Події

09:00 18.07.2023

Унаслідок негоди 57 н. п. у Львівській області повністю або частково знеструмлено

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Унаслідок негоди 57 н. п. у Львівській області повністю або частково знеструмлено

Станом на ранок вівторка, у Львівській області 16 населених пунктів знеструмлено повністю і 41 - частково, у зв'язку з поганими погодними умовами напередодні, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Станом на цю годину без електропостачання залишаються 57 населених пунктів, із них 16 повністю і 41 частково", - написав Козицький у телеграмі.

Він уточнив, що найбільше знеструмлених абонентів на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках.

Над відновленням електропостачання працюють 22 бригади "Львівобленерго", задіяно 94 людини і 33 одиниці техніки.

За словами Козицького, ускладнень на дорогах через негоду не виникло.

 

 

 

Теги: #знеструмлення #львівська

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