Унаслідок негоди 57 н. п. у Львівській області повністю або частково знеструмлено
Станом на ранок вівторка, у Львівській області 16 населених пунктів знеструмлено повністю і 41 - частково, у зв'язку з поганими погодними умовами напередодні, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.
"Станом на цю годину без електропостачання залишаються 57 населених пунктів, із них 16 повністю і 41 частково", - написав Козицький у телеграмі.
Він уточнив, що найбільше знеструмлених абонентів на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках.
Над відновленням електропостачання працюють 22 бригади "Львівобленерго", задіяно 94 людини і 33 одиниці техніки.
За словами Козицького, ускладнень на дорогах через негоду не виникло.