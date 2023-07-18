Окупанти завдали понад 40 авіаударів і близько 60 обстрілів із РСЗВ по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали п'ять ракетних ударів по території України із зенітно-ракетних комплексів С-300, понад 40 авіаційних ударів і здійснили приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні станом на 06:00 вівторка у фейсбуці.

Крім того, сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного та удару іранськими ударними БПЛА типу "Shahed". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей і цивільного населення, зазнали руйнувань житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначають у Генштабі.

Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Білопілля Сумської області, Кислівки та Котлярівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Тернів, Спірного, Богданівки, Олександро-Шультиного Макарівки, Благодатного, Новодарівки, Комара Донецької області та Оріхова Запорізької області.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 118 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.