Сили оборони завдали 11 авіаударів по зосередженню сил окупантів

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні станом на 06:00 вівторка у фейсбуці.

Як повідомляється, протягом доби українськими захисниками було знищено три ударні безпілотні літальні апарати противника типу "Шахед-136" і шість розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії впродовж доби вразили один район зосередження живої сили окупантів, дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Сонцепек", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби росіян.