Події

23:47 17.07.2023

Зеленський дякував Швеції за затвердження стратегії допомоги Україні

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Зеленський дякував Швеції за затвердження стратегії допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції за затвердження Стратегії допомоги Україні.
"Хочу особливо подякувати Швеції. Наші шведські друзі затвердили стратегію допомоги Україні, у тому числі з відновленням. Стратегію до 27-го року", - сказав він у відеозверненні у понеділок.
"Це дуже важливо – сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане прем'єр-міністр Крістерссон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна у Швеції – я дуже дякую вам!", - сказав президент.

 

Теги: #україна #допомога #швеція

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