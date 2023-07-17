Зеленський дякував Швеції за затвердження стратегії допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції за затвердження Стратегії допомоги Україні.

"Хочу особливо подякувати Швеції. Наші шведські друзі затвердили стратегію допомоги Україні, у тому числі з відновленням. Стратегію до 27-го року", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

"Це дуже важливо – сигнали довгострокової підтримки. Підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане прем'єр-міністр Крістерссон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна у Швеції – я дуже дякую вам!", - сказав президент.