ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України.

"Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень", -повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, розповіли в Генштабі.

"На Куп'янському напрямку наші воїни непохитно тримають оборону... На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі на захід від Діброви Луганської області... На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Богданівки та Веселого Донецької області", - ідеться у зведенні.

"На Авдіївському напрямку, під вогнем ворожої авіації, наші захисники відбили всі атаки окупантів у районі міста Авдіївка... На Мар'їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка та біля Красногорівки Донецької області", - повідомляють у Генштабі.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.