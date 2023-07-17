Події

17:52 17.07.2023

Подоляк пропонує створити військові патрулі для охорони "зернового коридору", а не благати агресора

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Подоляк пропонує створити військові патрулі для охорони "зернового коридору", а не благати агресора

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає бажаним забезпечення "зернових коридорів" військовими патрулями.

"Замість того, щоб видати мандат на відповідні юридичні дії, забезпечити військовий патруль "зернових коридорів" уздовж міжнародно визнаних кордонів і вказати РФ на неприпустимість перешкоджання руху кораблів у межах міжнародного права, – продовжується сеанс публічних принижень і благання агресора і порушника проявити прихильність. Чи знайдуться охочі створити умовну патрульну поліцію - інше питання", - написав він у понеділок у твіттері.

"Головне - позначити позицію: міжнародне право є, і порушувати його не можна. І тоді лицемірство поступово йтиме з політичних процесів, і ми зможемо дійти до справедливого фіналу", - написав він.

 

Теги: #зерно #подоляк

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