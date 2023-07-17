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16:56 17.07.2023

Судновласницькі компанії готові продовжувати транспортувати українське зерно без участі РФ - Зеленський

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Судновласницькі компанії готові продовжувати транспортувати українське зерно без участі РФ - Зеленський

Судновласницькі компанії повідомили українській стороні про готовність продовжувати експорт зерна з українських портів, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам у понеділок, повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", - заявив президент.

Він також зазначив, що в рамках "зернової ініціативи" було укладено дві окремі угоди, й жодна з них не містить прямих домовленостей між Україною та РФ.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. В нас не було ніяких із ними домовленостей", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що доручив Міністерству закордонних справ України підготувати офіційні сигнали ООН і Туреччині для того, щоб вони відповіли про свою готовність продовжувати ініціативу.

Як повідомлялося, раніше в понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська сторона направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення щодо продовження "зернової угоди". "Росія сьогодні офіційно повідомила турецькій та українській сторонам, а також Секретаріату ООН про заперечення проти продовження угоди", - сказала вона журналістам.

Як повідомлялося, Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі на два місяці. Термін дії закінчується 17 липня.

 

Теги: #зеленський #зернова_угода

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