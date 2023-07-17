Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

Печерський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру, підозрюваному у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння, внаслідок чого загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

"Згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 26 серпня 2023 року", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в понеділок.

Як повідомлялося, у травні 2023 року на блокпосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Тандира, внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю було затримано. За даними слідства, під час ДТП він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), здійснюють слідчі теруправління ДБР у Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.