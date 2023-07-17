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14:31 17.07.2023

До суду скеровано обвинувачення проти Януковича та ексзаступника міністра юстиції у справі про захоплення державної влади - Генпрокуратура

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До суду скеровано обвинувачення проти Януковича та ексзаступника міністра юстиції у справі про захоплення державної влади - Генпрокуратура

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обставинами захоплення колишнім президентом України державної влади та пособництва в цьому ексзаступника міністра юстиції України скеровано до суду після завершення досудового розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

"У кримінальному провадженні розслідували обставини вчинення у вересні - жовтні 2010 року експрезидентом, за пособництва ексзаступника міністра юстиції та інших осіб, дій, спрямованих на захоплення державної влади шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які відносились до компетенції законодавчої, виконавчої і судової гілок влади", - повідомляють на сайті Офісу генпрокурора.

Оскільки обвинувачені тривалий час переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні Державне бюро розслідувань здійснювало за спеціальною (заочною) процедурою, зазначено в повідомленні.

У вересні-жовтня 2010 року посаду глави держави обіймав Віктор Янукович. Йому інкриміновано ч. 1 ст. 109 і ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора в понеділок обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді заочного арешту у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

2010 року Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень. Рішення КС, по суті, ввело в дію Конституцію 1996 року. 1 жовтня 2010 року текст "нової Конституції" було опубліковано у спецвипуску бюлетеня "Офіційний вісник України".

За кілька років департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розпочав досудове розслідування щодо конституційного перевороту в Україні 2010 року. 1 вересня 2017 року колишньому міністру юстиції України Олександру Лавриновичу було повідомлено про підозру в цьому провадженні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК.

6 вересня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Януковичу і Лавриновичу повідомлено про підозру в захопленні разом з іншими особами державної влади в Україні шляхом конституційного перевороту в 2010 році. Зокрема, Лавриновича підозрюють в організації незаконної, без рішення Верховної Ради України, зміни чинної Конституції України за допомогою внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та його офіційного опублікування.

Теги: #янукович #прокуратура #звинувачення

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