Україна заборонила ввезення курятини та яєць із Польщі через хворобу Ньюкасла

Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з безпечності харчових продуктів і захисту споживачів повідомило про запровадження обмежень на ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з Республіки Польща через реєстрацію в країні хвороби Ньюкасла, повідомили у пресслужбі відомства.

Згідно з розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора України від 13 липня 2023 року, заборона не поширюється на продукти, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника цього захворювання згідно з вимогами щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження і продуктів їх оброблення, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №553 від 16 листопада 2018 року.

Хвороба Ньюкасла відома як псевдочума птахів, або азійська чума - заразне і смертельне вірусне захворювання, що вражає всі види птахів (курей, голубів, індиків та ін.). Одна з найзаразніших хвороб домашньої птиці у світі, спричинена вірусом сімейства Paramyxoviridae, при якій багато птахів помирають, не проявляючи жодних симптомів. Псевдочума може спричинити смерть навіть у вакцинованої свійської птиці.

Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, захворювання було виявлено вперше за 50 років на птахофабриці в Білостоцькому районі, де утримуються 43,41 тис. курей на забій.