Україна продовжить докладати всіх зусиль для встановлення справедливості в катастрофі MH17 - заява МЗС у річницю трагедії

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) вітають визнання винними Окружним судом Гааги і вирок до довічного позбавлення волі трьох співучасників ракетного удару по пасажирському "Боїнгу" Малайзійських авіаліній, рейс MH17, у 2014 році.

"Ми закликаємо всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014) для притягнення Росії та всіх причетних до відповідальності за цей ганебний і жорстокий випадок порушення норм міжнародного права...Україна й надалі докладатиме всіх можливих зусиль, щоб установити справедливість для жертв трагедії, домогтися відповідальності й гарантій неповторення такого трагічного інциденту", - йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, поширеній у понеділок у зв'язку із катастрофою рейсу MH17.

У МЗС зазначили, що катастрофа рейсу MH17 стала однією з найжахливіших сторінок збройної агресії РФ проти України і дала зрозуміти, що дії держави-агресора мають наслідки для всієї світової спільноти.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи здійснює Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер було збито ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.