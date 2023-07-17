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11:50 17.07.2023

Окупантам бракує контрбатарейних РЛС - британська розвідка

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Окупантам бракує контрбатарейних РЛС - британська розвідка

Російським окупаційним військам гостро не вистачає контрбатарейних радіолокаційних станцій (РЛС), особливо сучасних "Зоопарк-1М", ідеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

"Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та завдання ударів по ній, часто власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є контрбатарейні радари, які дають змогу командирам швидко визначати місцезнаходження вогневих рубежів противника. Росія страждає через загострення нестачі контрбатарейних РЛС", - йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, лише невелика частина спочатку розгорнутого парку РЛС "Зоопарку" залишається в Україні нині.

Повідомляється, що після звільнення з посади командувача 58 загальновійськової армії окупантів Іван Попов заявив, що однією з його головних скарг була відсутність контрбатарейних засобів. "На кадрах із відкритих джерел видно, як на початку липня 2023 року поруч із районом 58 загальновійськової армії було знищено ще один "Зоопарк". Важливість проблеми, на яку вказував Попов, підкреслює ключову роль артилерії у війні", - наголошується в повідомленні.

Теги: #рф #рлс #брак

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