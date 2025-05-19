СБУ за допомогою дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

Служба безпеки України провела комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів з метою ураження російського радіолокаційного обладнання, розміщеного на українських газовидобувних платформах.

"Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС "Нева", яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

У проведенні операції були задіяні співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", - зазначили у СБУ.