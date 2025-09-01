ССО знищили РЛС на аеродромі "Саки"

Фото: https://t.me/ukr_sof

Сили спеціальних операцій (ССО) знищили російську радіолокаційну станцію (РЛС) до комплексу С-300 на аеродромі в Саках в Криму, повідомила пресслужба ССО.

"У ніч з 29 на 30 серпня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України проведено ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму", йдеться у повідомленні ССО у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н.п. Саки.