Інтерфакс-Україна
Події
09:41 01.09.2025

ССО знищили РЛС на аеродромі "Саки"

1 хв читати
ССО знищили РЛС на аеродромі "Саки"
Фото: https://t.me/ukr_sof

Сили спеціальних операцій (ССО) знищили російську радіолокаційну станцію (РЛС) до комплексу С-300 на аеродромі в Саках в Криму, повідомила пресслужба ССО.

"У ніч з 29 на 30 серпня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України проведено ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму", йдеться у повідомленні ССО у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н.п. Саки.

Теги: #ссо #рлс #знищення

