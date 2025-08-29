Інтерфакс-Україна
Події
10:32 29.08.2025

ГУР уразило російську РЛС у Криму в ніч на 28 серпня

1 хв читати

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) уразили російську Радіолокаційну станцію (РЛС) зі складу С-400 у ніч на четвер, 28 серпня.

"У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль ― російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "тріумф"", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Теги: #рлс #крим #ураження

