Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією з боку Росії

Ситуація з пошкодженням Кримського мосту може бути провокацією з боку Росії на тлі напруження навколо зернової угоди, заявила прессекретарка ОК "Південь" Наталя Гуменюк у понеділок уранці.

"Характерно, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загального напруження на тлі питання щодо пролонгації зернової угоди, створення подібних провокацій, про які дуже гучно одразу рапортує окупаційна влада Криму, - це є типовим способом розв'язання подібних питань із боку окупаційної влади Криму та загалом країни-агресора", - наголосила вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

У ніч проти понеділка, 17 липня, окупаційна влада повідомила про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух на мосту було зупинено.

Зокрема Мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів стоять на своїх опорах".

Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів поблизу мосту.

Раніше агентство Reuters повідомило, що 16 липня останнє судно в рамках укладеної за посередництва ООН зернової угоди вийшло з Одеського порту.

Термін дії зернової угоди закінчується в понеділок. Москва не має наміру її пролонгувати і не давала згоди на реєстрацію нових суден із 27 червня.