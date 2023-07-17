Окупанти завдали 11 ракетних і 49 авіаційних ударів за добу

Російські окупанти за добу здійснили 11 ракетних і 49 авіаційних ударів, 48 обстрілів із РСЗВ, повідомляють в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

"Минулої доби ворог завдав 11 ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.