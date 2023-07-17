Сили оборони за добу вразили 20 артилерійських систем на вогневих позиціях

Сили оборони за минулу добу завдали 15 авіаударів по районах зосередження особового складу, вразили 20 артсистем на вогневих позиціях, повідомляє Генштаб ЗСУ в понеділок уранці.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, інформує Генштаб, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів.