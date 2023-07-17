Події

07:06 17.07.2023

Біля Бахмута ЗС України відбили всі ворожі атаки, продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках

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Біля Бахмута ЗС України відбили всі ворожі атаки, продовжують наступати на мелітопольському та бердянському напрямках

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили всі ворожі атаки, продовжують просуватися на мелітопольському та бердянському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні станом на 06.00 понеділка.

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на схід від Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили всі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також противник здійснив спроби відновити втрачене становище на північний захід від Курдюмівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів у районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалі спроби відновити втрачене становище. Завдав авіаційних ударів у районах Новомихайлівки, Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Обстріляв 6 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів у районах Новодарівки, Малої Токмачки та Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема Херсона.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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