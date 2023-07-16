Окупанти за день 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області, було 126 вибухів

Російські війська за день 18 разів обстріляли 9 прикордонних громад Сумщини - було 126 вибухів, інформує обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, Білопільську громаду обстріляли з вертольота некерованими авіаційними ракетами (12 вибухів), а також із міномета (8 вибухів). Путивльська громада була під вогнем мінометів та артилерії (11 вибухів). Великописарівська громада зазнала мінометного обстрілу (2 вибухи).

"У Середино-Будській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (21 вибух). Унаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медична допомога надана без госпіталізації). Крім того, під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газову трубу, гараж і автомобіль", - йдеться у зведенні. Також мінометні обстріли були в Зноб-Новгородській (7 вибухів), Шалигинській (6 вибухів) і Краснопільській громадах (10 вибухів). В Есманській громаді здійснено артилерійський обстріл (10 вибухів), у Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів) та артобстріл (26 вибухів).

Інформація про постраждалих і руйнування об'єктів інфраструктури уточнюється.

