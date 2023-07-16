Події

21:17 16.07.2023

Окупанти в неділю завдали авіаударів по Бериславському району Херсонщини, загинула жінка

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Окупанти в неділю завдали авіаударів по Бериславському району Херсонщини, загинула жінка

Окупанти в неділю завдали авіаударів по Бериславському району Херсонщини, внаслідок обстрілу загинула жінка, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України), повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 16 липня 2023 року близько 20:00 окупанти здійснили обстріл населеного пункту в Бериславській територіальній громаді. Під час ворожої атаки травми, несумісні з життям, отримала місцева мешканка", - написано в телеграм-каналі Офісу.

Дані про травмованих уточнюються.

Попередньо, російські військові завдали два авіаудари керованими авіабомбами.

Зазначається, що протягом дня внаслідок російської агресії на території Херсонщини травмовано ще п'ять цивільних, серед яких двоє дітей.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #удари

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