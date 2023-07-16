США дозволять Європі тренувати українських пілотів на F-16

США дадуть європейським країнам офіційний дозвіл на навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16, заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Президент дав зелене світло, і ми дамо дозвіл, підтримаємо, посприяємо і надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали проходити навчання на F-16 так скоро, щойно європейці будуть готові", - сказав Салліван в інтерв'ю CNN.

Він зазначив, що, за словами європейської влади, їм потрібно ще кілька тижнів для підготовки ресурсів, необхідних для проведення навчання.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про процес підготовки навчання українських пілотів для винищувачів F-16, вважаючи, що воно почнеться дуже скоро.

Financial Times повідомляла, що група з 11 країн Заходу з серпня почне навчання українських льотчиків управлінню F-16. Навчання розпочнеться в Данії, при цьому для реалізації довгострокових навчальних програм сторони створять центр у Румунії.

Наприкінці травня стало відомо, що Данія і Нідерланди мають намір очолити європейську коаліцію з тренування військовослужбовців України на винищувачах F-16.