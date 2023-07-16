Окупанти завдали шість ракетних і 38 авіаційних ударів протягом доби

Російські окупанти протягом доби завдали 6 ракетних, 38 авіаційних ударів і здійснили приблизно 30 обстрілів із РСЗВ, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю ввечері.

"Протягом доби ворог завдав 6 ракетних і 38 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.