Події

19:18 16.07.2023

Окупанти завдали шість ракетних і 38 авіаційних ударів протягом доби

1 хв читати
Окупанти завдали шість ракетних і 38 авіаційних ударів протягом доби

Російські окупанти протягом доби завдали 6 ракетних, 38 авіаційних ударів і здійснили приблизно 30 обстрілів із РСЗВ, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю ввечері.

"Протягом доби ворог завдав 6 ракетних і 38 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 16.07.2023
Сили оборони завдали 15 авіаударів по зосередженню сил окупантів

Сили оборони завдали 15 авіаударів по зосередженню сил окупантів

19:05 16.07.2023
На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

09:00 16.07.2023
Уночі окупанти випустили по Харкову чотири С-300, постраждалих серед мирного населення немає

Уночі окупанти випустили по Харкову чотири С-300, постраждалих серед мирного населення немає

08:18 16.07.2023
ЗС України за добу знищили 500 окупантів

ЗС України за добу знищили 500 окупантів

07:45 16.07.2023
Уночі РФ завдала удару із ЗРК по Україні, наслідки атаки уточнюють

Уночі РФ завдала удару із ЗРК по Україні, наслідки атаки уточнюють

07:33 16.07.2023
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

19:37 15.07.2023
Окупанти вивезли з психоневрологічного інтернату Запорізької області близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку

Окупанти вивезли з психоневрологічного інтернату Запорізької області близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку

19:19 15.07.2023
За добу відбулося 28 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

За добу відбулося 28 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

08:52 15.07.2023
ЗС України просунулися на понад 1,7 км на мелітопольському напрямку

ЗС України просунулися на понад 1,7 км на мелітопольському напрямку

08:03 15.07.2023
ЗС України за добу знищили 590 окупантів

ЗС України за добу знищили 590 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, є непідтверджена інформація про загиблого

Унаслідок недільного удару по Харкову постраждали чотири мирні жителі

На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Ситуація на сході України загострилася

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

ОСТАННЄ

Командир "Азова" Прокопенко зустрівся з особовим складом бригади

США дозволять Європі тренувати українських пілотів на F-16

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, є непідтверджена інформація про загиблого

Унаслідок недільного удару по Харкову постраждали чотири мирні жителі

Окупанти знову обстріляли Харків

Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждали двоє цивільних, знищено врожай - ОВА

Естонія в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на 1,2 млрд євро

Пілот загинув на авіашоу у Фінляндії під час виконання фігур вищого пілотажу

Співачка й актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років

Ситуація на сході України загострилася

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА