Сили оборони завдали 15 авіаударів по зосередженню сил окупантів

Сили оборони протягом доби завдали 15 авіаударів по зосередженню сил окупантів, 1 удар по ЗРК противника, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні в неділю ввечері.

"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника", - наголошується в повідомленні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях і 2 ворожі засоби протиповітряної оборони.