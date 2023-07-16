Події

19:05 16.07.2023

На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

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На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, упродовж доби відбулося 20 бойових зіткнень, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю ввечері.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на південь від Масютівки та завдав авіаційного удару поблизу Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на схід від Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спирне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили всі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також противник зробив спроби відновити втрачене становище на північний захід від Курдюмівки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Північного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновити втрачене становище. Завдав авіаційних ударів у районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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