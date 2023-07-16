Події

13:13 16.07.2023

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

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Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

Двоє мирних жителів Донецької області загинули, ще один дістав поранення за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко станом на ранок 16 липня.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула в Олександро-Шультиному Костянтинівської громади; у Костянтинівці пошкоджено 16 будинків і підприємство. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 багатоповерхівки, 7 приватних будинків і нежитлову будівлю. Зранку росіяни обстріляли Плещіївку Іллінівської громади", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

За його словами, вночі окупанти завдали ракетного удару по Краматорську - влучили по території підприємства. На Волноваському напрямку у Вугледарській громаді під вогнем Вугледар і Богоявленка, у Комарській - Веселе і Бурлацьке.

На Донецькому напрямку ввечері ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню "Град" Авдіївку, зафіксовано обстріли Красногорівки та Катеринівки Мар'їнської громади. На Лисичанському напрямку у Званівці 1 будинок зруйновано та 1 пошкоджено. Зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ, ще один загиблий і поранений - у м.Часів Яр, де також пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

Також окупанти завдали авіаудару по смт Нью-Йорк, де зруйновано щонайменше 9 приватних будинків і будівлю спорткомплексу. Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом за добу російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по цивільному населенню. Під обстріли потрапили 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, села Богоявленка та Олександро-Шультине.

Зруйновано 28 цивільних об'єктів: 18 житлових будинків, підприємство, школу, господарську споруду зернотоку, газорозподільну станцію, автомобілі, газопровід і лінію електропередачі. У Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків, газорозподільну станцію, підприємство, 2 автомобілі, комунікації.

Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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