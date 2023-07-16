Події

09:00 16.07.2023

Уночі окупанти випустили по Харкову чотири С-300, постраждалих серед мирного населення немає

1 хв читати
Уночі окупанти випустили по Харкову чотири С-300, постраждалих серед мирного населення немає

У ніч на неділю близько 1:30 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову з території Бєлгородської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харкова. У 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Унаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний мирний мешканець, ще 1 отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 16.07.2023
Семеро людей постраждали в результаті ворожих обстрілів Запоріжжя

Семеро людей постраждали в результаті ворожих обстрілів Запоріжжя

08:35 16.07.2023
Противник випустив 415 снарядів по Херсонській області, загинув цивільний

Противник випустив 415 снарядів по Херсонській області, загинув цивільний

08:00 16.07.2023
Ворог продовжує завдавати ударів з артилерії по громадах Миколаївщини, є пошкодження

Ворог продовжує завдавати ударів з артилерії по громадах Миколаївщини, є пошкодження

07:45 16.07.2023
Уночі РФ завдала удару із ЗРК по Україні, наслідки атаки уточнюють

Уночі РФ завдала удару із ЗРК по Україні, наслідки атаки уточнюють

07:33 16.07.2023
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

07:16 16.07.2023
Правоохоронці затримали чоловіка в Салтівському районі, ймовірно причетного до грабежу

Правоохоронці затримали чоловіка в Салтівському районі, ймовірно причетного до грабежу

01:10 16.07.2023
Ворог протягом суботи 16 разів обстріляв прикордоння Сумської області, є руйнування

Ворог протягом суботи 16 разів обстріляв прикордоння Сумської області, є руйнування

20:19 15.07.2023
Окупанти двічі обстрілювали Нікополь із важкої артилерії, уточнюються наслідки

Окупанти двічі обстрілювали Нікополь із важкої артилерії, уточнюються наслідки

20:16 15.07.2023
У Запоріжжі в результаті російської атаки пошкоджено 16 багатоповерховівок, два навчальні та медзаклад

У Запоріжжі в результаті російської атаки пошкоджено 16 багатоповерховівок, два навчальні та медзаклад

19:37 15.07.2023
Окупанти вивезли з психоневрологічного інтернату Запорізької області близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку

Окупанти вивезли з психоневрологічного інтернату Запорізької області близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожих обстрілів у частині одного з районів Запоріжжя відсутнє енергопостачання, є поранений

ЗС України за добу знищили 500 окупантів

Міноборони нагадало, що заборонено знімати і публікувати у воєнний час

Зеленська обговорила з першою леді Південної Кореї питання захисту української культурної спадщини під час війни

16 липня: Яке сьогодні свято

У центральній частині Харкова попередньо зафіксовано "прильоти" ракет С-300

Терехов повідомив про вибухи у Харкові

В Одеському ТЦК визнали перевищення повноважень військових щодо інциденту із затриманим ними чоловіком

ПС ЗС України зафіксували виліт двох ворожих бомбардувальників, є загроза пуску ракет

Корея може допомогти Україні в цифровізації вітчизняної культурної спадщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА