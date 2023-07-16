Уночі окупанти випустили по Харкову чотири С-300, постраждалих серед мирного населення немає

У ніч на неділю близько 1:30 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову з території Бєлгородської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харкова. У 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Унаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний мирний мешканець, ще 1 отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.