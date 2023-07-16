Події

07:45 16.07.2023

Уночі РФ завдала удару із ЗРК по Україні, наслідки атаки уточнюють

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Уночі РФ завдала удару із ЗРК по Україні, наслідки атаки уточнюють

Російські окупаційні війська в ніч на неділю завдали удару по території України, наслідки атаки уточнюються, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.

Крім того, минулої доби РФ завдала удару по Україні двома іранськими БПЛА типу Shahed, двома крилатими ракетами Х-22 і двома зенітними керованими ракетами.

Унаслідок бойової роботи української ППО знищено два ударні БПЛА, зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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