За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

За минулу добу суботи між Силами оборони України та російськими окупаційними військами відбулося 39 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні вранці в неділю.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Залізний Міст Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Білокопитове і Прогрес Сумської області та Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне на Харківщині.

На куп'янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону. Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. У тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Західне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили всі ворожі атаки південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 н. п., зокрема Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 н.п., зокрема це Невельське, Первомайське, Степове, Севєрне та Авдіївка Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 н.п., зокрема Красногорівки, Мар'їнки, Катеринівки та Георгіївки Донецької області.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки і завдав авіаційного удару в Благодатному, Макарівці та Рівнопіллі Донецької області. Здійснив обстріли н.п. Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива і Благодатне.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Іванівка, Куцуруб Миколаївської області; Дніпровське, Золота балка, Молодіжне, Ромашкове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.