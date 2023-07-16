Події

07:11 16.07.2023

Зеленська обговорила з першою леді Південної Кореї питання захисту української культурної спадщини під час війни

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Перша леді України обговорила з Кім Кон Хі питання захисту української культурної спадщини в умовах російської агресії, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Один зі способів зберегти її – цифровізація, якою зараз займається українське Міністерство культури та інформаційної політики. Республіка Корея особливо потужна в цифровій сфері. Сподіваюся, зможемо співпрацювати ще й у цьому напрямі", - цитує пресслужба слова Зеленської.

Зазначається, що дружини президентів відвідали Центр захисту прав дитини (Children rights protection center, CRPC), створений на виконання указу глави української держави під адмініструванням уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відкриття Центру відбулося 1 червня.

У Центрі створено умови для проведення опитування дітей, які стали свідками та постраждалими від воєнних злочинів Росії, зазнали депортації на її територію або на тимчасово окуповані території України. Опитування проводить психолог за спеціальною моделлю "Барнахус" для того, щоб представникам правоохоронних органів не довелося здійснювати багаторазовий допит дитини і таким чином не завдавати додаткових психологічних травм.

Станом на 14 липня в Центрі захисту прав дитини було проведено опитування повернутих дітей, які стали свідками воєнних злочинів РФ, були депортовані з тимчасово окупованих територій до Росії та незаконно переміщені на тимчасово окуповані території України.

"Головна місія Центру – відновлення людських (у цьому разі – дитячих) прав. Відновлення безпеки, поваги, уваги, і, головне, – справедливості, а значить – ще й покарання для кривдників, хоч би як далеко вони перебували, - зазначила Зеленська.

 

 

 

Теги: #культурна_спадщина #зеленська

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