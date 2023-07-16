Події

01:10 16.07.2023

Ворог протягом суботи 16 разів обстріляв прикордоння Сумської області, є руйнування

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Російські окупанти протягом суботи 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області, є руйнування, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 137 вибухів. Обстріли зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопольська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська, Хотинська, Миколаївська громади", - йдеться у повідомленні.

У Краснопільській громаді були артилерійські обстріли (27 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватні житлові будинки та гараж, нежитлову будівлю підприємства, внутрішньобудинковий газопровід. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено гараж.

У Новослобідській громаді зроблено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

У Білопільській громаді ворог скоїв обстріли з мінометів (12 вибухів), гранатометів АГС (28 вибухів) та артилерії (9 вибухів). Крім того, з літака здійснено пуски НАР (5 вибухів).

У Зноб-Новгородській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (9 вибухів).

В Есманській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів) та скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

У Хотинській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (20 вибухів).

У Миколаєвській громаді був мінометний обстріл (3 вибухи).

У Юнаківській громаді ворог скинув 16 хв. на її територію. 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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