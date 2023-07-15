Суспільство навчилося відрізняти вороже ІПСО та опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни

Українське суспільство безпрецедентно опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни та навчилося відрізняти вороже ІПСО, заявляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наразі вже можна говорити, що наше суспільство безпрецедентно швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни та дуже добре навчилося відрізняти вороже ІПСО", - написала вона в телеграм-каналі.

За її словами, найбільший інформаційний виклик цієї війни, не ворожа дезінформація, а необхідність усьому суспільству перейти на інформаційний режим воєнного часу.

"Украіна не запроваджувала військову цензуру. Ми пішли шляхом презумпції, що наше суспільство доросле і буде достатньо пояснень. За час повномасштабного вторгнення у Міноборони відбулась величезна кількість оффрек зустрічей з блогерами, експертами, журналістами і ми завжди знаходили розуміння. Рік тому Міноборони розробило і передало в усі обласні адміністраціі правила висвітлення інформації військового характеру. Усі голови ВЦА з нами на зв’язку з цього питання 24/7. І результат очевидний.", - наголосила заступниця міністра.

Маляр зазначила, що Міноборони проводило просвітницькі кампанії щодо правил подання інформації під час війни.

"Більшою мірою ми з задачею впорались і ставка на дорослість суспільства була зроблена вірно. Втім, безумовно є люди, які заради переглядів і лайків можуть оприлюднити будь що. Зараз багато хто робить собі публічний капітал на військовій темі".

"Але доросле суспільство таких людей вже почало засуджувати та не довіряти їм", - наголосила Маляр.

"Крім того, в нас все ще бувають поодинокі зливи чутливої інформації від мобілізованих військових. В нас є випадки, коли цивільні допомагають бригадам в обмін на інформацію і навіть в обмін на інтерв’ю певним ЗМІ. Міноборони разом з ЗСУ займається вирішенням цього питання. Але поодинокі випадки на кількасоттисячну армію - це непоганий результат", - підсумувала заступниця міністра оборони України.