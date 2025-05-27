Інтерфакс-Україна
Пресконференції
16:16 27.05.2025

Тільки коли агресор знатиме, що на агресію буде жорстка відповідь, він не нападе - Юсов

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Тільки коли агресор знатиме, що на агресію буде жорстка відповідь, він не нападе - Юсов

Оптимістична правда полягає в тому, що мирне, стабільне й захищене життя можливе, коли російський агресор знатиме, що відповідь на напад буде жорсткою і безжальною, а Україна – готовою до відсічі.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у вівторок, 27 травня, на засіданні експертного круглого столу "Шляхи зміцнення суспільної стійкості України: експертиза на основі цінностей". В рамках цього заходу, що відбувся у Києві у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", провідні українські фахівці констатували найактуальніші проблеми української обороноздатності.

Кругли стіл був організований Консервативною Платформою - спільним проєктом ГО "Фонд сприяння демократії" та Фонду Ганнса Зайделя в Україні - у співпраці з Українським безпековим клубом.

Під час обговорення Андрій Юсов розповів про ключові виклики перед країною та можливі відповіді на них. Він зауважив, що попри бажання багатьох українців повернутися до довоєнного звичного життя, у найближчі роки, а можливо й десятиліття, колишнього мирного життя вже не буде, тому Україні необхідно постійно вдосконалювати власну систему безпеки.

"Україна приречена будувати потужну систему безпеки, зробити оборону і захист країни головним пріоритетом не лише держави, а і всього суспільства.  Одним з елементів цього є принцип "Або в Силах оборони, або для Сил оборони", – наголосив Юсов.

Окремим складовим елементом є залученість громадянського суспільства в інтелектуальний вимір війни, розробку актуальних рішень і реформ, прикладом якого Андрій Юсов назвав експертний круглий стіл "Шляхи зміцнення суспільної стійкості України: експертиза на основі цінностей".

Захід  став кроком до об’єднання зусиль громадських і військових діячів заради консолідації українського суспільства у воєнний час та забезпечення соціальних підвалин обороноздатності України.

 

Теги: #гур #оборона #аналітика #юсов #суспільство

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