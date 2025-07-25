Зеленський: важливо, що суспільство говорить, я поважаю думку суспільства

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поважає думку суспільства, люди мають право казати, те, що вони думають.

"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Нормально. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Люди сказали - все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 24 липня.

Президент зазначив, що "треба було робити діалог" щодо антикорупційного закону до підписання.

"Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питання війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – Росія", - наголосив він.