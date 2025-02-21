Російські спецслужби протягом лютого-весни-літа активізують інформаційні операції проти України та Європи - ЦПД

Російські спецслужби протягом лютого-весни-літа 2025 року активізують інформаційні операції з метою руйнування єдності Європейського союзу та розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні, зокрема по лінії "цивільні-військові", повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. Головна задача - євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, розбалансування Європи для відмови від підтримки України, а також зміни нинішнього курсу ЄС. Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та "майбутньої анексії" Росією країн Балтії, а також зняття санкцій з РФ", - йдеться у повідомленні Коваленка у телеграм у п'ятницю.

За його словами, в Україні інформаційно росіяни працюватимуть над темою розколу суспільства як по лінії "цивільні-військові", так і закликатимуть до протестів, намагаючись сформувати такий наратив. Зараз активні операції здійснюють структури ФСБ, ГРУ та СЗР РФ.

Коваленко розписав функціонал цих російських структур.

"ФСБ в росії відповідає за моніторинг та зачистку внутрішнього інформаційного простору та створення "фейкової опозиції", в тому числі в Європі, а також вербування виконавців диверсій в Україні. ГРУ рф – це виконавці інформаційно-психологічних операцій проти України та Заходу. Вони забезпечують підтримку проксі-груп у Європі, мають інфраструктуру в Телеграм, Х, YouTube та ТікТок, а також сайти для проведення дезінформаційних кампаній, використовують блогерів. Також ГРУ бере участь у вербуванні виконавців диверсійної діяльності в Україні. СЗР рф під керівництвом Наришкіна здійснюють дипломатичну пропаганду, а також роботу через закордонні медіа та аналітичні центри для створення "альтернативних" наративів. Вони вербують окремих політиків, поширюють брехню про теракти, українців-терористів і розподіл України".

"Куратор всього цього - Кірієнко з адміністрації Путіна", - додав він.

"Протягом лютого-весни-літа 2025 року буде активна інформаційна війна. Що ж, тримайте голову холодною", - наголосив керівник Центру протидії дезінформації.