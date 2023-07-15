У Херсонській області українські військові знищили три БПЛА противника

У Херсонській області українські захисники знищили 2 ворожих ударних БПЛА "Ланцет", а також один розвідувальний дрон "Мерлін-ВР", повідомляє повітряне командування "Південь".

"І знову результативна бойова робота воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади, які 15 липня 2023 року знищили 2 російських ударних БпЛА "Ланцет". Також протягом дня іншими силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 1 розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР"", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в суботу ввечері.