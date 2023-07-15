Події

20:16 15.07.2023

У Запоріжжі в результаті російської атаки пошкоджено 16 багатоповерховівок, два навчальні та медзаклад

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У Запоріжжі в результаті російської атаки пошкоджено 16 багатоповерховівок, два навчальні та медзаклад

Російські окупанти атакували в ніч на суботу Запоріжжя, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 16 багатоповерхівок, два навчальні заклади та медзаклад, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"У місті триває ліквідація наслідків нічних подій. Загалом на цей час надійшло 174 заявки про пошкоджене житло. Наразі відомо про 16 постраждалих багатоповерхівок, два навчальні заклади та один медзаклад", - написав він у телеграм-каналі.

Секретар міськради зазначив, що представники "Запоріжремсервісу" та керуючої компанії "Місто для людей" продовжують зачиняти вікна в будинках із використанням ремонтних матеріалів із міського резерву.

У навчальному закладі, який перебуває в підпорядкуванні міста, вже закрито всі вибиті вікна, зазначив Куртєв.

Як повідомлялося, за минулу добу п'ятниці російські окупаційні війська 45 разів обстріляли Запорізьку область, унаслідок чого було поранено чоловіка, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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