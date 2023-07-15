У рамках програми Interflex уже підготовлено 18 000 українських піхотинців

У рамках британської програми Interflex наразі підготовлено 18 000 українських піхотинців, ідеться у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"У рамках програми Interflex, здійснюваної під керівництвом Великої Британії і спрямованої на підготовку піхотинців із числа українських добровольців, дотепер підготовлено 18 000 новобранців", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

У британському міністерстві оборони нагадують, що програму Interflex було розпочато 26 червня 2022 року, і вона "вчить українців виживати і бути смертельно небезпечними в боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню батьківщину".