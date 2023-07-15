Події

20:04 15.07.2023

У рамках програми Interflex уже підготовлено 18 000 українських піхотинців

1 хв читати
У рамках програми Interflex уже підготовлено 18 000 українських піхотинців

У рамках британської програми Interflex наразі підготовлено 18 000 українських піхотинців, ідеться у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"У рамках програми Interflex, здійснюваної під керівництвом Великої Британії і спрямованої на підготовку піхотинців із числа українських добровольців, дотепер підготовлено 18 000 новобранців", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

У британському міністерстві оборони нагадують, що програму Interflex було розпочато 26 червня 2022 року, і вона "вчить українців виживати і бути смертельно небезпечними в боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню батьківщину".

 

 

 

Теги: #британія #підготовка #піхотинці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:57 14.07.2023
На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

12:58 12.07.2023
Франція вже підготувала майже 5200 українських військових - міністр оборони

Франція вже підготувала майже 5200 українських військових - міністр оборони

11:33 12.07.2023
Готовність "Харківських теплових мереж" до нового опалювального сезону становить 48%

Готовність "Харківських теплових мереж" до нового опалювального сезону становить 48%

18:52 07.07.2023
Кличко: Київ готується до наступного опалювального сезону

Кличко: Київ готується до наступного опалювального сезону

07:28 06.07.2023
Велика Британія і Польща виступили за прискорений вступ України в НАТО

Велика Британія і Польща виступили за прискорений вступ України в НАТО

18:53 05.07.2023
Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів у серпні

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів у серпні

19:44 29.06.2023
Воллес: Альянс міг би не вимагати від України Плану дій щодо членства в НАТО

Воллес: Альянс міг би не вимагати від України Плану дій щодо членства в НАТО

07:09 22.06.2023
Велика Британія виділить Україні ще $500 млн США допомоги

Велика Британія виділить Україні ще $500 млн США допомоги

20:19 21.06.2023
Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

22:51 19.06.2023
Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

Організовано безкоштовну евакуацію із Сумської області - Мінреінтеграції

ОСТАННЄ

Окупанти вивезли з психоневрологічного інтернату Запорізької області близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку

За добу відбулося 28 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Українська авіація за добу завдала дев’ять ударів по ворогу - Генштаб

В Україну вдалося повернути 383 дитини, депортованих РФ - Лубінець

Окупанти обстріляли Степногірське Запорізької області, постраждало троє людей

Раді пропонують законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

Сербія передасть Україні гуманітарну допомогу - ЗМІ

В Іванкові Київської області ліквідували пожежу в ангарі на площі понад 2 тис. кв. м

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА