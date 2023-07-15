Події

19:37 15.07.2023

Окупанти вивезли з психоневрологічного інтернату Запорізької області близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку

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Окупанти вивезли з психоневрологічного інтернату Запорізької області близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку

Російські окупанти в Показному (Запорізька обл.) вивезли з психоневрологічного інтернату приблизно 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а на цій території планують розмістити військовий шпиталь, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Встановлено, що в населеному пункті Показне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено", - сказано у зведенні.

Зазначається, що надалі, на території та приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.

Водночас українські Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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